В обтягивающем черном платье с прозрачными рукавами: Карла Бруни посетила Елисейский дворец

Карла Бруни-Саркози и Николя Саркози / © Associated Press

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Именно в этой знаменитой резиденции состоялась ее свадьба с мужем Николя Саркози, который на момент торжества был президентом Франции. Пара поженилась 2 февраля 2008 года в Зеленой комнате Елисейского дворца. Это была скромная церемония с 20 гостями, которую провел тогдашний мэр города.

Именно поэтому, когда Карла поднималась ступеньками дворца, чтобы посетить официальный ужин, устроенный президентом Франции Эмманюэлем Макроном в честь президента Бразилии, она просто сияла. 57-летняя женщина надела на это мероприятие черное обтягивающее платье из бархата с прозрачными длинными рукавами. Образ бывшая первая леди дополнила золотым клатчем и золотым колье.

Карла Бруни-Саркози и Николя Саркози / © Associated Press

Сейчас, когда пара живет свою счастливую жизнь и воспитывает общую дочь Джулию, они изредка посещают такие светские ужины вместе.

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Сама же Карла не оставила свою работу модели и певицы, и продолжает иногда появляться на показах, светских мероприятиях и давать концерты. Недавно она также посетила Каннский кинофестиваль, в рамках которого состоялся светский ужин организованный ювелирным брендом Chopard. Там Бруни вышла на фотоколл с коллегами-супермоделями 90-х — Хеленой Кристенсен и Евой Герциговой.

Карла Бруни, Хелена Кристенсен, Ева Герцигова / © Associated Press

Карла Бруни / © Associated Press Карла Бруни / © Associated Press Карла Бруни / © Associated Press Карла Бруни / © Getty Images Карла Бруни / © Getty Images Карла Бруни / © Getty Images Карла Бруни / © Getty Images Карла Бруни / © Getty Images Карла Бруни / © Associated Press Карла Бруни / © Getty Images Карла Бруни / © Getty Images Карла Бруни / © Associated Press Карла Бруни / © Associated Press Карла Бруни / © Associated Press Карла Бруни / © Getty Images