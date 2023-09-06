В обтягивающем платье и асимметричном жакете: пресс-секретарь Байдена продемонстрировала эффектный аутфит

Карин Жан-Пьер снова предстала перед журналистами в наряде своего любимого цвета.
Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге в Вашингтоне появилась в новом аутфите.
На ней было белое обтягивающее рельефное платье, сверху которого она надела ассиметричный жакет любимого красного цвета.
Свой эффектный лук Карин дополнила фирменными кудрями и макияжем с персиково-бронзовыми тенями. В ушах у нее были элегантные жемчужные серьги.
Напомним, в прошлый раз Карин Жан-Пьер вышла к прессе в красном платье с рукавами-фонариками и рюшами, V-образным вырезом и драпировкой на животе.
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