В обтягивающем платье и белых туфлях: Елена Зеленская в изысканном образе встретилась с президентом Португалии

Елена Зеленская в рамках своего визита в Португалию встретилась с президентом страны Марселом Ребелом де Соузой. Она поблагодарила его за всестороннюю помощь Украине с начала войны.

"Особенно благодарна за убежище, которое Португалия предоставляет украинцам, которые были вынуждены покинуть свои дома и убегать от ужасов войны. Очень важно, что украинцы имеют доступ к бесплатным услугам по поиску работы, языковой адаптации, лечению, связи, обучению детей", – отметила Елена.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Они обсудили возможность участия Португалии в восстановлении Украины.

"В этом контексте для нас очень ценно решение правительства Португалии присоединиться к восстановлению школ и дошкольных учебных заведений в Украине, в частности, в Житомирской области. Рассчитываю, что начало реализации соответствующих проектов станет возможным в ближайшее время", — сказала первая леди.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

На встрече Зеленская предстала в красивом изысканном образе. На ней было черное платье длины миди с отворотом от украинского бренда AMG, которое прекрасно облегало ее стройную фигуру, и белые туфли на шпильках. Талию первая леди подчеркнула белым тонким ремешком.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Аутфит Елена дополнила элегантной прической, нежным макияжем и серьгами в виде цветов.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Напомним, на встречу с премьер-министром Португалии – Антониу Коштой – Зеленская надела черный брючный костюм от украинского бренда ALTER REBEL с вышивкой на жакете.

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