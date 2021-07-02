В обтягивающем платье и на шпильках: Юлия Тимошенко поздравила в Тернополе выпускников

В обтягивающем платье и на шпильках: Юлия Тимошенко поздравила в Тернополе выпускников

60-летняя лидер партии "Батькивщина" в белом наряде продемонстрировала свою фигуру.

Юлия Тимошенко во время рабочей поездки в Тернопольскую область посетила торжественную церемонию поздравления выпускников 2021-го года. У себя в Instagram Stories политик показала видео с события. Там она выступила с речью.

Для этого события нардеп выбрала нежный аутфит. На ней было белое обтягивающее платье миди, которое хорошо сидело на ее фигуре, расшитое спереди камнями. Сверху Юлия Владимировна надела летний жакет с карманами с молниями.

Юлия Тимошенко/Служебные видео

Наряд политик скомбинировала с молочными туфлями на платформе и шпильках.

Юлия Тимошенко/Служебные видео

Тимошенко продемонстрировала новую прическу. Она сделала прикорневой объем и собрала волосы в пучок, выпустив из него небольшой хвостик. Получилось элегантно.

Юлия Тимошенко/Служебные видео

Юлия Тимошенко/Служебные видео

В ушах у Юлии Владимировны были лаконичны серьги, а на лице — оптические очки в изысканной оправе. Французский маникюр завершил образ Тимошенко.

Юлия Тимошенко/Служебные видео

Кстати, в последнее время Тимошенко носит лишь белые наряды. В Полтаве на митимнге депутат появилась в белом платье-футляре длины миди и жакете на золотой молнии.

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Прически Юлии Тимошенко (34 фото)

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