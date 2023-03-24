В обтягивающем платье и с красной помадой: премьер-министр Финляндии на саммите

Санна Марин подчеркнула стройную фигуру трикотажным платьем миди.
Премьер-министр Финляндии Санна Марин принимает участие в саммите ЕС в здании Европейского совета в Брюсселе.
Сегодня, 24 марта, она появилась в черном обтягивающем платье миди рельефной текстуры, которое отлично подчеркнуло ее стройную фигуру.
Наряд она дополнила черными плотными колготками и кожаными туфлями на устойчивых каблуках.
Марин распустила волосы и сделала красивый макияж с красной помадой, черными стрелками и розовыми румянами. Аккуратный французский маникюр завершил деловой лук премьер-министра.
Вчера, 23 марта, Санна пришла на саммит тоже в образе total black. Она скомбинировала водолазку с короткими рукавами и широкие брюки. Обута она была в туфли на шпильках.
Напомним, фотографы сделали милые снимки, как Санна Марин тепло приветствовала Владимира Зеленского в феврале на саммите ЕС в Брюсселе.
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