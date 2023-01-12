В обтягивающем платье и туфлях цвета фуксии: эффектный аутфит Джилл Байден

Президент США Джо Байден и его супруга Джилл Байден приняли участие в саммите лидеров трех стран Северной Америки. Вместе с другими участниками мероприятия – президентом Мексики Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором, его супругой Беатрис Гутьеррес Мюллер, премьер-министром Канады Джастином Трюдо и его супругой Софи Грегуар Трюдо – они позировали для совместных фотографий.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Первая леди США появилась там в темно-синем обтягивающем платье миди по фигуре с декоративными пуговицами в зоне декольте и с круглым воротником. Платье идеально сидело на стройной фигуре Байден.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Наряд она скомбинировала с замшевыми туфлями-лодочками цвета фуксии.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Джилл сделала себе укладку с локонами, макияж с акцентом на глазах, украсила уши серьгами с большими камнями, шею – золотыми кулонами на цепочках, а руки – золотыми часами и браслетами.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Напомним, во время пребывания в Мексике Байден продемонстрировала еще один эффектный образ. На ней было синее пальто, расшитое на лацканах бисером, и платье с V-образным вырезом с бисером.

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