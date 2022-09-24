В обтягивающем платье и в объятиях Элтона Джона: Джилл Байден на концерте на лужайке Белого дома

Первая леди США поздравила известного музыканта с наградой.
Сэр Элтон Джон в рамках своего прощального тура выступил на лужайке Белого дома. Приветствовали артиста президент США Джо Байден и его жена Джилл Байден.
На концерте присутствовали герои современности: учителя, медсестры, работники экстренных служб и ЛГБТК-активисты.
Президент вручил музыканту награду за личный вклад в борьбу со СПИДом – Национальную гуманитарную медаль США. Это так тронуло Джона, что он расплакался.
"Я ошеломлен. Я буду ценить это. Я не очень умею принимать комплименты. Но это отлично быть здесь среди такого количества людей, которые помогли моему фонду борьбы со СПИДом и моим героям, тем, кто ежедневно работает на передовой", — сказал Элтон.
Для этого события первая леди выбрала голубое блестящее обтягивающее платье миди, которое отлично сидело на ее фигуре.
Эффектный аутфит миссис Байден дополнила прической с локонами, макияжем с акцентом на глазах и элегантными украшениями с жемчугом.
Джилл поздравила артиста с наградой теплыми объятиями.
Джо Байден был одет в классический синий костюм, белую рубашку и голубой галстук.
Напомним, Джилл Байден в белом платье с флористической перфорацией встретилась с испанской королевой.
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