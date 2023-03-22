В обтягивающем платье: красотка Дженнифер Энистон пришла на шоу

54-летняя Дженнифер Энистон посетила "Вечернее шоу" с Джимми Фэллоном, куда приехала, чтобы продвигать свой новый фильм "Убийство в Париже".

Дженнифер выглядела гламурно в обтягивающем асимметричном черном платье на одно плечо от Bottega Veneta стоимостью 2310 долларов, к которому подобрала черные босоножки на каблуках. У актрисы была красивая укладка, вечерний макияж на лице, а из аксессуаров она надела золотой браслет и несколько колец на пальцы. Также сделала маникюр и педикюр.

Дженнифер Энистон и Джимми Фэллон / Фото: Getty Images

На шоу Энистон рассказывала о фильме, который они с Адамом Сэндлером недавно презентовали в Париже. На парижской премьере звезда блистала в платье, расшитом блестящими пайетками, на тонких бретельках от Celine.

Дженнифер Энистон / Фото: Getty Images

Фильм режиссера Джереми Гарелика – это продолжение фильма "Загадочное убийство" 2019 года. Главные роли вновь исполнили Адам Сэндлер и Дженнифер Энистон.

Дженнифер Энистон и Адам Сэндлер / Фото: Associated Press

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