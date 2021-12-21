В обтягивающем платье с цветочными аппликациями: Юлия Тимошенко в эфире политической передачи

Народный депутат вышла в свет в наряде любимого цвета.
Юлия Тимошенко вчера, 20 декабря, приняла участие в политической передаче. В эфире политик появилась в женском аутфите.
Юлия Владимировна была одета в обтягивающее белое платье длины миди с воротником-стойкой. Спереди наряд был украшен цветочными аппликациями.
Платье нардеп дополнила бежевыми сапогами на высокой платформе и каблуке.
Аутфит Тимошенко дополнила любимой прической, жемчужными серьгами и нежным макияжем.
Напомним, на недавнем политическом ток-шоу Юлия Владимировна предстала в голубом наряде, состоявшем из жакета и платья-футляра миди и с V-образным вырезом.
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