В обтягивающем платье с цветочными аппликациями: Юлия Тимошенко в эфире политической передачи

В обтягивающем платье с цветочными аппликациями: Юлия Тимошенко в эфире политической передачи

Народный депутат вышла в свет в наряде любимого цвета.

Юлия Тимошенко вчера, 20 декабря, приняла участие в политической передаче. В эфире политик появилась в женском аутфите.

Юлия Владимировна была одета в обтягивающее белое платье длины миди с воротником-стойкой. Спереди наряд был украшен цветочными аппликациями.

Юлия Тимошенко/Скрин видео

Платье нардеп дополнила бежевыми сапогами на высокой платформе и каблуке.

Юлия Тимошенко/Скрин видео

Юлия Тимошенко/Скрин видео

Аутфит Тимошенко дополнила любимой прической, жемчужными серьгами и нежным макияжем.

Напомним, на недавнем политическом ток-шоу Юлия Владимировна предстала в голубом наряде, состоявшем из жакета и платья-футляра миди и с V-образным вырезом.

Юлия Тимошенко/Скрин видео

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