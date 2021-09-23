В обтягивающем платье с полосками на рукавах: новый выход Юлии Тимошенко

Продолжаем рассматривать образы одной из самых модных женщин в парламенте.
На сегодняшнем заседании Верховной Рады Украины Юлия Тимошенко появилась в новом деловом аутфите. Нардеп снова надела облегающий наряд. На ней было черное платье с высокой горловиной и светлыми полосками на рукавах и по бокам, которые визуально делали ее фигуру стройнее.
Лук политик дополнила ее любимой в последнее время прической — идеально ровным хвостом, который она укладывает на одну сторону, и нежным макияжем. На лице у нее были оптические очки в изысканной черной оправе, а в ушах - элегантные серьги.
А вчера Тимошенко продемонстрировала в стенах парламента нежный образ в обтягивающем небесно-голубом платье интересного кроя и со стрелками на рукавах. Этот наряд прекрасно подчеркнул похудевшую фигуру народного депутата.
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