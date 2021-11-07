В обтягивающей кожаной юбке: стильную Джилл Байден сфотографировали с мужем в Белом доме

В обтягивающей кожаной юбке: стильную Джилл Байден сфотографировали с мужем в Белом доме

70-летняя жена президента опять продемонстрировал удачный наряд.

Первую леди США Джилл Байден сфотографировали с мужем президентом Джо Байденом на южной лужайке Белого Дома. Пара направлялась к борту Marine One, чтобы провести выходные в своем доме в Делавэре.

Джилл Байден / Getty Images

Для перелета первая леди выбрал черную кожаную юбку, теплый блейзер и белый кашемировый свитер с плетением. Завершили лук миссис Байден черные колготки, замшевые сапоги на каблуках и несколько золотых украшений на шее, среди которых была и ее любимая подвеска со словом "мама".

Джилл Байден / Getty Images

Напомним, что днем ранее президентская чета пришла в Национальный собор Вашингтона, чтобы почтить память коллеги и друга - Колина Пауэлла, который был первым в истории США госсекретарем афроамериканского происхождения. Пауэлл умер 18 октября от осложнений, связанных с COVID-19, в возрасте 84 лет.

Джилл Байден / Associated Press

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