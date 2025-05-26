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В обтягивающих джинсах и твидовом топе: Шарлотта Казираги посетила гонку в Монако
Шарлотту запечатлели на Гран-при Формулы-1 в Монте-Карло.
Член монакской княжеской семьи была одета в синий твидовый топ без рукавов от Chanel и синие обтягивающие джинсы, в руках девушка также несла бежевую сумку от Chanel, а на ее запястьях было несколько золотых браслетов и кольцо. Волосы Казираги были распущены, на лице был легкий дневной макияж и большие черные солнцезащитные очки.
Отметим, Гран-при Формулы-1 также посетили князь Альбер II и княгиня Шарлин. Супруга князя впечатлила публику своим ярким образов, появившись перед фотографами в красной полосатой блузе и красных брюках со стрелками, а также обута в туфли-лодочки, идеально подходящие под ее лук.