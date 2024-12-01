В обтягивающих лосинах и шлеме: Зара Тиндалл приняла участие в велопробеге

Зара много лет занимается конным спортом и даже участвовала в Олимпиаде, однако иногда ее можно увидеть верхом и на металлическом коне.

Дочь британской принцессы Анны - Зара Тиндалл - известная спортсменка. Женщина приняла участие в финальном этапе благотворительного велопробега Cycle4Caroline Endurance Charity Cycle Challenge, который состоялся 30 ноября 2024 года в Дэтчете.

Cycle4Caroline - это благотворительный велопробег на выносливость продолжительностью одиннадцать дней. Он проводится в память о наезднице Кэролайн Марч, которая погибла в марте 2024 года после несчастного случая, в результате которого была парализованной.

Велопробег начался в замке Блэр в Шотландии 20 ноября и закончился в Лондоне 30 ноября. Зара во время этого спортивного мероприятия неоднократно была сфотографирована на велосипеде в лосинах, а также в другой спортивной одежде, в частности, в длинной теплой юбке.

Зара Тиндалл / Фото: Getty Images

Зара Тиндалл / Фото: Getty Images

А буквально за несколько дней до этого мероприятия Зара и ее муж Майк Тиндалл посетили церемонию вручения премии Beauty Awards 2024 в Лондоне. На этой светской тусовке она выглядел совершенно иначе, ведь надела черное кружевное платье с пуговицами от бренда от Self Portrait, который также обожает Пэрис Хилтон.

Зара и Майк Тиндалл / Фото: Getty Images

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