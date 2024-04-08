В обтягивающих штанах и черепаховых очках: Брижит Макрон сходила на художественную ярмарку

Брижит Макрон посетила Парижскую художественную ярмарку в Galerie Ernst Hilger. Там она осмотрела представленные произведения и пообщалась с художниками и посетителями.

Брижит Макрон / Фото: Getty Images

В галерею первая леди надела темно-синий костюм из денима, состоявший из удлиненного жакета с интересным цветочным воротником и обтягивающих брюк. На Макрон также была шелковая бежевая блузка с галстуком-бантом и замшевые коричневые ботильоны на каблуках.

Брижит сделала укладку с прикорневым объемом и любимый макияж смоки-айс. Кстати, мы впервые ее видим в оптических очках в черепаховой оправе.

Брижит Макрон / Фото: Getty Images

Аутфит первая леди завершила кольцами с бриллиантами и сапфирами.

Напомним, Брижит Макрон вышла в свет в двубортном жакете и с красивой бабочкой на шее.

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