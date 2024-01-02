В объятиях друг друга: муж принцессы Беатрис опубликовал редкие кадры с любимой женой

Эдоардо Мапелли-Моцци поделился в своем блоге в Instagram редкими снимками со своей женой принцессой Беатрис.

Фотографии выполнены в черно-белом формате. Снимки были сделаны на танцполе во время вечеринки по случаю празднования нового года.

"С Новым годом! Наступает славный 2024 год. Сегодня первая пустая страница 365-страничной книги. Напиши что-нибудь хорошее", - подписал кадры Эдоардо.

На Эдо белый смокинг, рубашка и черный галстук-бабочка, на Беатрис коктейльное черное платье и волнистая укладка, а на лице легкий макияж.

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Пока они позировали для фотографий, Эдо поцеловал свою жену, которая, в свою очередь, улыбалась и обнимала мужа в ответ.

Напомним, пара воспитывает двухлетнюю дочь Сиенну, а также старшего сына Кристофера от предыдущих отношений Эдоардо. Его супруги брали с собой на рождественский концерт принцессы Уэльской.

Принцесса Беатрис со своим пасынком Кристофером и мужем Эдоардо / Фото: Associated Press

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