В объятиях и на фоне Белого дома: Иванка Трамп показала милое фото с мужем

Иванка Трамп опубликовала в Instagram архивный милый снимок со своим мужем Джаредом Кушнером.

Иванка запечатлена в объятиях мужа на фоне Белого дома с американскими флагами.

Одета Трамп в черный брючный костюм и босоножки на шпильках, а Кушнер – в серый классический костюм, белый рубашку и полосатый галстук.

В посте Иванка призналась, что очень гордится мужем за то, что он написал книгу мемуаров о работе в администрации президента (Джаред был старшим помощником в Белом доме).

"Очень горжусь Джаредом за то, что он написал невероятную (и бестселлер!) книгу "Переломная история", в которой подробно описаны чрезвычайные 4 года в Белом доме и за его пределами", — подписала фотографию Иванка.

Напомним, Джаред Кушнер признался, что у него обнаружили рак.

Читайте также: