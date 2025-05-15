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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Время на прочтение
1 мин

В объятиях и с бокалами игристого: Майк Тиндалл шутливо поздравил жену Зару с днем рождения

Муж Зары Тиндалл поздравил свою супругу с 44-летием, которое она празднует сегодня.

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Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Зара и Майк Тиндалл

Зара и Майк Тиндалл / © Instagram Майка Тиндалла

Майкл Тиндалл опубликовал их совместное фото в своем Instagram аккаунте и написал:

«С днем ​​рождения лучшую Тиндалл. Она даже разрешила мне поиграть в гольф в ее день рождения!».

Зара и Майк Тиндалл / © Instagram Майка Тиндалла

Зара и Майк Тиндалл / © Instagram Майка Тиндалла

На фото Зара запечатлена в фиолетовом комбинезоне с оборками на коротких рукавах и небольшим вырезом в зоне декольте от ME+EM. У нее распущены волосы, в ушах серьги-висюльки, на пальцах несколько колец, а в руке она держит бокал игристого. Майк обнимает супругу за талию, смотрит ей в глаза и они оба улыбаются.

В день рождения Зары мы также собрали для вас ее самые любимые аксессуары, в которых дочь принцессы Анны чаще всего появляется на публике.

Зара Тиндалл / © Associated Press

Зара Тиндалл / © Associated Press

Майк и Зара Тиндалл / © Associated Press

Майк и Зара Тиндалл / © Associated Press

Зара Тиндалл / © Associated Press

Зара Тиндалл / © Associated Press

Зара Тиндалл с мужем Майком / © Getty Images

Зара Тиндалл с мужем Майком / © Getty Images

Зара Тиндалл и принцесса Евгения / © Getty Images

Зара Тиндалл и принцесса Евгения / © Getty Images

Зара Тиндалл / © Getty Images

Зара Тиндалл / © Getty Images

Зара Тиндалл / © Getty Images

Зара Тиндалл / © Getty Images

Зара Тиндалл / © Getty Images

Зара Тиндалл / © Getty Images

Зара Тиндалл / © Getty Images

Зара Тиндалл / © Getty Images

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