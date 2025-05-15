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В объятиях и с бокалами игристого: Майк Тиндалл шутливо поздравил жену Зару с днем рождения
Муж Зары Тиндалл поздравил свою супругу с 44-летием, которое она празднует сегодня.
Майкл Тиндалл опубликовал их совместное фото в своем Instagram аккаунте и написал:
«С днем рождения лучшую Тиндалл. Она даже разрешила мне поиграть в гольф в ее день рождения!».
На фото Зара запечатлена в фиолетовом комбинезоне с оборками на коротких рукавах и небольшим вырезом в зоне декольте от ME+EM. У нее распущены волосы, в ушах серьги-висюльки, на пальцах несколько колец, а в руке она держит бокал игристого. Майк обнимает супругу за талию, смотрит ей в глаза и они оба улыбаются.
В день рождения Зары мы также собрали для вас ее самые любимые аксессуары, в которых дочь принцессы Анны чаще всего появляется на публике.