В объятиях и с бокалами игристого: Майк Тиндалл шутливо поздравил жену Зару с днем рождения

Зара и Майк Тиндалл / © Instagram Майка Тиндалла

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Майкл Тиндалл опубликовал их совместное фото в своем Instagram аккаунте и написал:

«С днем ​​рождения лучшую Тиндалл. Она даже разрешила мне поиграть в гольф в ее день рождения!».

Зара и Майк Тиндалл / © Instagram Майка Тиндалла

На фото Зара запечатлена в фиолетовом комбинезоне с оборками на коротких рукавах и небольшим вырезом в зоне декольте от ME+EM. У нее распущены волосы, в ушах серьги-висюльки, на пальцах несколько колец, а в руке она держит бокал игристого. Майк обнимает супругу за талию, смотрит ей в глаза и они оба улыбаются.

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В день рождения Зары мы также собрали для вас ее самые любимые аксессуары, в которых дочь принцессы Анны чаще всего появляется на публике.

Зара Тиндалл / © Associated Press Майк и Зара Тиндалл / © Associated Press Зара Тиндалл / © Associated Press Зара Тиндалл с мужем Майком / © Getty Images Зара Тиндалл и принцесса Евгения / © Getty Images Зара Тиндалл / © Getty Images Зара Тиндалл / © Getty Images Зара Тиндалл / © Getty Images Зара Тиндалл / © Getty Images