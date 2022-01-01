В объятиях и с улыбками: Владимир и Елена Зеленские поздравили всех с Новым годом

В объятиях и с улыбками: Владимир и Елена Зеленские поздравили всех с Новым годом

Президентские супруги поделились с подписчиками милой фотографией.

Владимир и Елена Зеленские опубликовали в Instagram совместный пост. На фотографии Елена сзади обнимает Владимира. Они мило улыбаются. Президент одет в черное пальто и белую водолазку, а его жена – в пальто цвета кэмел и белый свитер.

Владимир и Елена Зеленская

"В новом, 2022-м, искренне желаем: близких – рядом, здоровье – каждому, возможностей – без границ, уверенности – каждый день, любви – в каждое сердце, добра – всем! Пусть это будет отличный год!" – написали Зеленские.

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