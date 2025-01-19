В объятиях короля: милое фото Чарльза III с поклонницей, которое растрогало публику

Это общественная организация, которая предлагает поддержку, практическую помощь и обеспечивает безопасную среду для тех, кто пострадал от бездомности и отсутствия продовольственной безопасности.

Король Чарльз III / Фото: Associated Press

На мероприятие в шотландском городе Аллоа монарх прибыл в красивом килте красного цвета, он был в преподнятом настроении и радостно общался с собравшейся публикой.

Король Чарльз III / Фото: Associated Press

Фотографы сделали милые кадры на которых монарха обнимает какая-то женщина, а Чарльз отвечает ей заимностью на этот милый жест.

Король Чарльз III / Фото: Getty Images

В прежние времена члены британской королевской семьи редко так близко контактировали с подданными, но с восшествием Чарльза на престол все изменилось. Теперь Чарльза, Уильяма и Кейт можно увидеть в теплых объятиях публики намного чаще, чем раньше.

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