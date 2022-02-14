В объятиях мужа и с букетом ромашек: Елена Зеленская поздравила подписчиков с Днем влюбленных

Первая леди Украины с мужем выложили в Instagram совместное видео.
Елена и Владимир Зеленские записали милое видео, на котором поздравили подписчиков с Днем влюбленных и опубликовали его в Instagram.
"Мы вместе. Мы дома. Мы в Украине", — подписали супруги видеоролик.
Владимир Александрович отметил, что они всей семьей находятся дома, в Украине. А его жена поздравила всех с Днем Валентина.
"Поздравляем всех с Днем влюбленных! Хотим сказать: любите друг друга, любите Украину!" – сказала Елена.
После этого президентская чета поочередно поцеловали друг друга.
Первая леди была одета в голубое худи. Волосы она собрала в низкий хвост и была без макияжа на лице. В руках у нее был большой букет ромашек с белыми тюльпанами. На президенте была черная футболка.
Напомним, ранее в соцсетях начали распространяться слухи, что якобы Елена Зеленская вместе с детьми из-за вероятного российского военного вторжения покинула Украину. Чтобы опровергнуть это президентская чета, записала домашнее видео.
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