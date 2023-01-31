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В объятиях мужа: Иванка Трамп показала фото с прогулки

В объятиях мужа: Иванка Трамп показала фото с прогулки

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
1914
Время на прочтение
1 мин
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В объятиях мужа: Иванка Трамп показала фото с прогулки

Иванка Трамп / Фото: Instagram Иванки Трамп

Дочь бывшего президента США в последнее время часто делится семейными фотографиями.

Иванка Трамп после завершения политической деятельности стала больше проводить время со своими детьми и мужем.

Она опубликовала в Instagram снимки с прогулки с мужем Джаредом Кушнером. Они наслаждались природой, гуляя по лесу.

На одном снимке Иванка стоит в объятиях супруга на фоне зимнего пейзажа. Они тепло одеты и улыбаются.

Иванка Трамп / © Instagram Иванки Трамп
Иванка Трамп / Фото: Instagram Иванки Трамп

На другой фотографии Трамп позировала у деревьев одна.

Иванка Трамп / © Instagram Иванки Трамп
Иванка Трамп / Фото: Instagram Иванки Трамп

"Ощущение атмосферы зимы в Нью-Йорке", — подписала фото Иванка.

Напомним, ранее Иванка показала семейную фотографию с празднования последнего дня иудейского праздника Хануки.

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Дата публикации
Просмотры
1914
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