В объятиях мужа: Иванка Трамп показала фото с прогулки

Дочь бывшего президента США в последнее время часто делится семейными фотографиями.

Иванка Трамп после завершения политической деятельности стала больше проводить время со своими детьми и мужем.

Она опубликовала в Instagram снимки с прогулки с мужем Джаредом Кушнером. Они наслаждались природой, гуляя по лесу.

На одном снимке Иванка стоит в объятиях супруга на фоне зимнего пейзажа. Они тепло одеты и улыбаются.

Иванка Трамп / Фото: Instagram Иванки Трамп

На другой фотографии Трамп позировала у деревьев одна.

Иванка Трамп / Фото: Instagram Иванки Трамп

"Ощущение атмосферы зимы в Нью-Йорке", — подписала фото Иванка.

Напомним, ранее Иванка показала семейную фотографию с празднования последнего дня иудейского праздника Хануки.

Читайте также: