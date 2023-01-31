В объятиях мужа: Иванка Трамп показала фото с прогулки

Дочь бывшего президента США в последнее время часто делится семейными фотографиями.
Иванка Трамп после завершения политической деятельности стала больше проводить время со своими детьми и мужем.
Она опубликовала в Instagram снимки с прогулки с мужем Джаредом Кушнером. Они наслаждались природой, гуляя по лесу.
На одном снимке Иванка стоит в объятиях супруга на фоне зимнего пейзажа. Они тепло одеты и улыбаются.
На другой фотографии Трамп позировала у деревьев одна.
"Ощущение атмосферы зимы в Нью-Йорке", — подписала фото Иванка.
Напомним, ранее Иванка показала семейную фотографию с празднования последнего дня иудейского праздника Хануки.
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