В очаровательной ободке с бабочками: королева Максима в красивом весеннем зеленом образе на празднике

Королева и ее семья были в приподнятом настроении, а также очень стильно одеты. В образе Ее Величества была продумана каждая мелкая деталь.

27 апреля в Нидерландах особый праздник - день рождения их монарха - короля Виллема-Александра. Сегодня ему исполнилось 57 лет, но также в стране в этот день отмечают еще и государственный праздник - Дня Короля.

Уличное празднование в этом году проходило в городе Эммен, куда прибыла и королевская семья - Его Величество Виллема-Александр, королева Максима и три их дочери принцессы Катарина-Амалия, Алексия и Ариана.

Выбор нарядов королевой Максимой всегда удивляет, поскольку у нее отличный вкус и она любит быть яркой и женственной. В этом году на праздник Ее Величество надела просто очаровательное платье, которое дополнила фантазийным ободком в виде больших бабочек.

Король Виллема-Александр, королева Максима и три их дочери - принцессы Катарина-Амалия, Алексия и Ариана / Фото: Getty Images

Само же платье было зеленого оттенка и было украшено перфорацией в виде листьев тропический растений. Юбка платья была асимметричной, а дополнила она наряд коротким кардиганом молочного оттенка, а также перчатками, бежевыми туфлями и украшениями с жемчугом. В руке она также держала небольшой зеленый клатч из текстурной кожи.

Как проходил праздник семья также показала в соцсетях.

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