В очках-авиаторах и со смузи в руках: папарацци подловили Байденов после занятия по пилатесу

Президентские супруги любят заниматься физическими нагрузками.
Папарацци подловили президента США Джо Байдена и его супругу Джилл Байден в Саут-Лейк-Тахо, когда они выходили после занятия по пилатесу и спиннингу. В руках они держали пластиковые стаканы с фиолетовым смузи.
Джо приветливо встретил фотографов и прессу и даже пообщался с журналистами.
Президент был одет в голубой свитер, из-под которого выглядывало белое поло, черные брюки, синюю бейсболку и серые кроссовки. На лице у него были любимые очки-авиаторы.
На первой леди была черная футболка, черные лосины с цветными звездами, а на спину она накинула черный свитер. Джилл собрала волосы в хвост и дополнила лук черными очками-авиаторами и золотыми цепочками на шее. Кроме смузи, в руке она несла кроссовки.
Напомним, супруги Байденов посетили остров Мауи на Гавайях, наиболее пострадавший от лесных пожаров.
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