В очках-авиаторах и со смузи в руках: папарацци подловили Байденов после занятия по пилатесу

Папарацци подловили президента США Джо Байдена и его супругу Джилл Байден в Саут-Лейк-Тахо, когда они выходили после занятия по пилатесу и спиннингу. В руках они держали пластиковые стаканы с фиолетовым смузи.

Джилл и Джо Байдены / Фото: Associated Press

Джо Байден / Фото: Associated Press

Джо приветливо встретил фотографов и прессу и даже пообщался с журналистами.

Джо Байден / Фото: Associated Press

Президент был одет в голубой свитер, из-под которого выглядывало белое поло, черные брюки, синюю бейсболку и серые кроссовки. На лице у него были любимые очки-авиаторы.

Джо Байден / Фото: Associated Press

На первой леди была черная футболка, черные лосины с цветными звездами, а на спину она накинула черный свитер. Джилл собрала волосы в хвост и дополнила лук черными очками-авиаторами и золотыми цепочками на шее. Кроме смузи, в руке она несла кроссовки.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Напомним, супруги Байденов посетили остров Мауи на Гавайях, наиболее пострадавший от лесных пожаров.

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