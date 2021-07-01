В очках и с красивыми локонами: Юлия Мендель сделала селфи в автомобиле

В очках и с красивыми локонами: Юлия Мендель сделала селфи в автомобиле

Пресс-секретарь президента Украины любит делиться интересными фото со своими подписчиками.

Действующий пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского — Юлия Мендель, которая уходит с должности, опубликовала в Instagram Stories селфи, которое она сделала в автомобиле.

На фотографии Юлия запечатлена в светлом наряде, со стильными солнцезащитными очками и с красивыми локонами.

Юлия Мендель / Instagram Юлии Мендель

Мендель, наверное, ехала на какое-то событие или на работу.

Ранее пресс-секретарь показала селфи, которое сделала во время пробежки. На нем Юлия одета в черную футболку с принтом. Волосы она собрала в хвост и была без макияжа на лице. В ушах у нее были наушники, ведь бегать под музыку гораздо веселее.

Юлия Мендель / Instagram Юлии Мендель

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Образы пресс-секретаря президента Украины Юлии Мендель (23 фото)

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