В очках и с красивыми локонами: Юлия Мендель сделала селфи в автомобиле

Пресс-секретарь президента Украины любит делиться интересными фото со своими подписчиками.
Действующий пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского — Юлия Мендель, которая уходит с должности, опубликовала в Instagram Stories селфи, которое она сделала в автомобиле.
На фотографии Юлия запечатлена в светлом наряде, со стильными солнцезащитными очками и с красивыми локонами.
Мендель, наверное, ехала на какое-то событие или на работу.
Ранее пресс-секретарь показала селфи, которое сделала во время пробежки. На нем Юлия одета в черную футболку с принтом. Волосы она собрала в хвост и была без макияжа на лице. В ушах у нее были наушники, ведь бегать под музыку гораздо веселее.
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