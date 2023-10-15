В одинаковых костюмах и красных галстуках: принц Уильям с сыном Джорджем сходили на регби

10-летний наследник британской короны – принц Джордж – любит спорт и все, что с ним связано.

Его отец принц Уильям взял старшего сына с собой на четвертьфинальный матч чемпионата мира по регби между Уэльсом и Аргентиной на стадионе "Марсель" во французском Марселе.

Для выхода принцы выбрали одинаковые темно-синие костюмы и красные галстуки в полоску и выглядели очень стильно. Принцесса Уэльская не сопровождала мужа и сына так как и сама присутствовала на матче между Англией и Фиджи, который прошел на этом же стадионе.

Отметим, Кейт поддерживает Англию как покровительница Футбольного союза регби и Футбольной лиги регби роль, которую ей в 2022 году доверила королева Елизавета II и которая ранее принадлежала принцу Гарри.

Принц Уильям и принц Джордж на матче регби во Франции / Фото: Associated Press

Это второе появление принца Уильяма на чемпионате мира по регби 2023 года. В прошлом месяце он посещал матч группового этапа между Уэльсом и Фиджи, где сборная Уэльса вышла вперед со счетом 32-26.

Напомним, недавно Кейт и Уильям посещали одно из мероприятий в рамках Всемирного дня психического здоровья, где принцесса продемонстрировала в какой хорошей форме находится. Она и сама любит играть в регби.

Принцесса Уэльская / Фото: Getty Images

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