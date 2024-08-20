В одинаковых луках: королева Мэри и ее муж король Фредерик прибыли на остров Борнхольм

Королева была в темно-синем твидовом кардигане без рукавов от weill.paris в бретонскую полоску, белой рубашке из хлопка с кружевной отделкой PAUL & JOE, дополнила образ темно-синими замшевыми туфлями Jimmy Choo и небольшим головным убором Jane Taylor London.

Королева Мэри и король Фредерик X / Фото: Getty Images

Из украшений на Мэри были серьги из золота Sophie Bille Brahe, браслет с бриллиантами в золоте Dulong Fine Jewelry и теннисный браслет этого же бренда. Мэри сделала укладку и макияж, а в руках несла букет цветов. Ее муж король Фредерик был в военной форме.

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Далее королевская чета прибыла в церковь Остерларс в Гудхеме, где их тепло приветствовала публика и много детей. В этот раз Мэри надела жакет с воротником-стойкой цвета овсянки Harris Wharf London, под которым была белая рубашка Сlosed official, сочетала это королева с широкими брюками кирпичного цвета и балетками от Prada. В похожем аутфите перед публикой появился и король.

Королева Мэри и король Фредерик X / Фото: Getty Images

В Instagram королевской семьи поделились большим количеством фото и видео.

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