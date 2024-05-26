В одинаковых луках: принц Уильям с сыном Джорджем сходили на футбол

Принц Уэльский посещал финальный матч Кубка Англии с футбола между командами "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед". По традиции Уильям взял с собой на игру сына, который так же, как и он любит ходить на футбольные игры.

Принц Уильям и принц Джордж / Фото: Getty Images

Уильям является президентом Футбольной ассоциации, руководящего органа футбола в Англии и Уэльсе, и вручал в этот день трофей команде-победителю – игрокам "Манчестер Юнайтед".

Принц Уильям и принц Джордж / Фото: Getty Images

В этот день Уильям появился на публике в темно-синем костюме, который он дополнил белой рубашкой и галстуком в красно-бело-синюю полоску. Принц Джордж был одет в такой же темный костюм и галстук в сине-белую полоску.

Принц Уильям вручает награду Эрлингу Холанну и принц Джордж / Фото: Getty Images

Напомним, в прошлый раз принц Уильям присутствовал на футбольном матче в день рождения своей дочери – принцессы Шарлотты – 2 мая. Это был матч между игроками его любимой "Астон Виллы", которая сразилась с греческим "Олимпиакосом".

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