Категория
Леди
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В одинаковых луках: принцесса София впервые вышла в свет со своими сыновьями

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публикации
Просмотры
168
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В одинаковых луках: принцесса София впервые вышла в свет со своими сыновьями

Принцесса София и принц Карл Филипп с сыновьями / Фото: Принцесса София и принц Карл Филипп/Instagram

Прошедшие выходные шведские принц Карл Филипп и принцесса София провели в театре со своими детьми, которые появились на своем первом публичном мероприятии в одинаковых нарядах.

Принц и принцесса взяли на светское мероприятие старшего сына Александра, которому недавно исполнилось семь лет, а также среднего – Габриеля. Они посмотрели представление Var är smörgåsen? ("Где бутерброд?") в Шведской королевской опере в Стокгольме в субботу. Снимками поделились на официальной странице королевской семьи в Instagram.

(листайте фото вправо)

Маленькие принцы были одеты в футболки с воротником от Reiss, черные джинсы и белые кроссовки. 38-летняя принцесса София выглядела элегантно в белой рубашке и миди-юбке с высокой талией, а ее муж, 43-летний принц Карл Филипп, надел костюм.

Напомним, шведская пара воспитывает троих сыновей. Младший - двухлетний принц Юлиан - остался в этот день дома и не присоединился к своим родителям и старшим братьям на прогулке.

Принцесса София и принц Карл Филипп / © Getty Images
Принцесса София и принц Карл Филипп / Фото: Getty Images

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
168
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация