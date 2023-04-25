В одинаковых луках: принцесса София впервые вышла в свет со своими сыновьями

Прошедшие выходные шведские принц Карл Филипп и принцесса София провели в театре со своими детьми, которые появились на своем первом публичном мероприятии в одинаковых нарядах.

Принц и принцесса взяли на светское мероприятие старшего сына Александра, которому недавно исполнилось семь лет, а также среднего – Габриеля. Они посмотрели представление Var är smörgåsen? ("Где бутерброд?") в Шведской королевской опере в Стокгольме в субботу. Снимками поделились на официальной странице королевской семьи в Instagram.

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Маленькие принцы были одеты в футболки с воротником от Reiss, черные джинсы и белые кроссовки. 38-летняя принцесса София выглядела элегантно в белой рубашке и миди-юбке с высокой талией, а ее муж, 43-летний принц Карл Филипп, надел костюм.

Напомним, шведская пара воспитывает троих сыновей. Младший - двухлетний принц Юлиан - остался в этот день дома и не присоединился к своим родителям и старшим братьям на прогулке.

Принцесса София и принц Карл Филипп / Фото: Getty Images

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