В одинаковых платьях: леди Китти Спенсер показала, как проводит отпуск с дочерью в Тоскане

Китти Спенсер с дочерью Афиной / © Instagram Леди Китти Спенсер

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Племянница принцессы Дианы и ее 2,5-годовалая дочь Афина отлично проводят время на отдыхе, снимками с которого леди Китти делится в своем блоге в Instagram.

«Под солнцем Тосканы 🍇

Китти Спенсер с дочерью Афиной / © Instagram Леди Китти Спенсер

Фиолетовый — любимый цвет Афины сейчас, поэтому Fiat 500 стал хитом! 💜», — написала в подписи под опубликованными фотографиями модель.

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На некоторых снимках Китти и Афина одета в одинаковые платья, что выглядит особенно мило. Леди Китти сочетала такой наряд с белой сумкой от Chanel и кожаными белыми шльопанцами, а маленькая Афина была в белых кедах без шнуровки.

Афина / © Instagram Леди Китти Спенсер

Китти Спенсер с дочерью Афиной / © Instagram Леди Китти Спенсер

Афина / © Instagram Леди Китти Спенсер

На всех абсолютно фотографиях дочь Китти Спенсер запечатлена задом к камере, ее мама не хочет пока что показывать лицо девочки публике.

Китти Спенсер с дочерью Афиной / © Instagram Леди Китти Спенсер

Китти Спенсер с дочерью Афиной / © Instagram Леди Китти Спенсер

Китти Спенсер с дочерью Афиной / © Instagram Леди Китти Спенсер

Напомним, о том, что кузина принцев Уильяма и Гарри стала мамой стало известно в марте 2024 года. В июле 2021 года леди Китти вышла замуж за бизнесмена Майкла Льюиса. О беременности Китти Спенсер ничего не рассказывала, поэтому не известно, она родила сама или воспользовалась услугами суррогатной матери.