В одинаковых платьях Oscar de la Renta: битва образов королевы Матильды и Джилл Байден

Королева Бельгии носит точно такое же платье, как у первой леди США – Джилл Байден.
Королева Матильда отправилась с визитом в Кот-д'Ивуар и появилась на одном из мероприятий в платье с цветочным принтом и поясом нежного розового цвета от Oscar de la Renta. Матильда дополнила образ светлыми туфлями-лодочками на каблуках и нежно-розовым клатчем.
Первая леди США Джилл Байден носила точно такой же наряд во время визита в Мадрид, куда приезжала на саммит НАТО летом 2022 года. Розовое платье с цветочным принтом длины миди и поясом на талии она скомбинировала с черными эспадрильями на соломенной танкетке и с завязками на лодыжках.
Это же платье Джилл носила и в августе 2022 года, когда вместе с супругом Джо Байденом прибыла на частном самолете Marine One в Южную Каролину, где они планировали провести недельный отпуск.
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