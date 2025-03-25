В одинаковых шляпах с дочерью: Меган Маркл показала новое фото своих детей

Герцогиня Сассекская в последнее время часто показывает фото своих детей, но лица Арчи и Лили все так же никто не видел.

Меган опубликовала в своем блоге новое фото с двумя детьми – 5-летним сыном Арчи и почти 3-летней дочерью Лилибет. Публика обратила внимание на жгуче рыжие волосы обоих детей.

На снимке Меган одетая в белую рубашку, синие джинсы-клеш и шляпу держит на руках Лили, которая тоже в похожей шляпе, а другой рукой обнимает Арчи, одетого в серые джинсы и кофту в тон.

Меган Маркл с детьми - Арчи и Лили / Фото: Instagram Меган Маркл

"Каждый день — история любви", — написала Меган, поставив эмодзи голубя под изображением в Instagram, которое было опубликовано в качестве совместного поста на ее личной странице на платформе и в аккаунте ее бренда As ever, посвященного образу жизни.

Поклонники обратили внимание, что оба ребенка Меган и принца Гарри унаследовали папины рыжие волосы. Однажды принца Гарри спросили на шоу The Late Show со Стивеном Кольбером, видит ли он в своих детях кого-нибудь из членов семьи, на что принц ответил: "Определенно, мою маму. Ген рыжего цвета очень сильный!. Ген Спенсеров очень, очень силен", — сказал Гарри, имея в виду свою материнскую линию семьи. "Я на самом деле действительно искренне думал в начале моих отношений с Меган, что если это зайдет так далеко и у нас будут дети, то рыжий ген никак не сможет противостоять генам моей жены, но я ошибался! Вперед, рыжие", - сказал Гарри, пишет People.

Меган и Гарри / Фото: Associated Press

Меган уже не в первый раз показывает фото своих детей, но никак не хочет повернуть их лицами к камере, так как Гарри, очевидно, выступает против этой идеи, чтобы защитить детей от внимания прессы, от которой принц сам страдал всю жизнь.

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