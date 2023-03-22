В одном из любимых платьев: красивая королева Летиция побывала на выставке

Королева Испании Летиция посетила сегодня выставку об испанском гуманисте Небрихе в Национальной библиотеке в Мадриде.

51-летняя супруга короля Филиппа VI выглядела великолепно в одном из своих любимых платьев Massimo Dutti. Платье королева носила уже много раз и продолжает выбирать его для светских выходов. Темно-синий наряд в цветной горох с небольшим вырезом на груди идеально сочетался с темно-красным кожаным клатчем и такими же туфлями на каблуках.

Ее каштановые волосы были уложены свободными волнами, и она сделала свой обычный макияж, состоящий из черной туши и коричневых теней для век. В уши Летиция надела серьги Criollas Triples Shewel от ювелиров Gold and Roses. Серьги представляют собой три золотых кольца, украшенных серебряными бриллиантами, стоимостью 1675 евро.

Королева Летиция / Фото: Getty Images

Получился очень гармоничный весенний образ. В прошлый свой выход Ее Величество появилась на публике в розовом платье-рубашке, в котором приехала на официальную церемонию Всемирного дня редких заболеваний во Дворце конгрессов Сантьяго в Сантьяго-де-Компостела.

Королева Летиция / Фото: Getty Images

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