В одном образе на два мероприятия: королева Камилла забыла переодеться

Супруга короля Чарльза III - королева Камилла - уже выздоровела от коронавируса и вчера посетила несколько мероприятий.

Ее Величество побывала в новой Лондонской академии моды JCA, в Брентфорде. Там она встретилась с обувным дизайнером Джимми Чу, и вместе они пообщались с детьми из местной начальной школы на уроке рисования.

Эта академия является одним из новейших университетов в стране, посвященных моде. Новаторская школа моды гордится своим мастерством и предлагает студентам возможность научиться шить одежду, головные уборы и обувь.

Королева Камилла / Фото: Getty Images

Камилла прибыла на мероприятие в темно-синем пальто и высоких замшевых сапогах черного цвета на небольших квадратных каблуках. На запястье у королевы было несколько браслетов, в том числе любимый от французского бренда Van Cleef & Arpels. Волосы она уложила в привычную укладку и сделала дневной макияж.

Королева Камилла и Джимми Чу / Фото: Getty Images

В этот же день вечером королева Камилла при поддержке короля Чарльза собрала гостей в Кларенс-хаусе на вечере, посвященном второй годовщине ее книжного клуба "Читальный зал". Там королева появилась в этом же образе.

Королева Камилла и король Чарльз III / Фото: Getty Images

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