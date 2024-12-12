В одном образе на двух мероприятиях: королева Камилла с королем Чарльзом на приеме в Букингемском дворце

Король Чарльз и королева Камилла встретились в Букингемском дворце с женами военных, которые поют в хоре.
76-летний король и 77-летняя королева с удовольствием послушали две песни в исполнении хора в Музыкальной комнате Букингемского дворца вчера днем.
Хоры, которым аккомпанировали музыканты из оркестра Королевской кавалерии, исполнили свой последний сингл "November Sunday", написанный в честь дня рождения монарха в прошлом месяце, и "We Wish You a Merry Christmas" под управлением художественного руководителя хора военных жен Хилари Дэван Уэттон, пишет express.co.uk.
Мероприятие состоялось после благотворительной акции, организованной в ноябре прошлого года в честь дня рождения короля Чарльза и призванной подчеркнуть тесные связи между вооруженными силами и королевской семьей.
Благотворительная организация "Хоры военных жен" была основана в 2012 году. В настоящее время в 70 хорах по всей Великобритании и за рубежом поют около 1800 женщин, в том числе на Фолклендских островах, на Кипре и в Канаде.
Королева Камилла появилась на мероприятии в том же изумрудном юбочном костюме от Anna Valentine, в котором ходила на рождественский обед в этот же день. А король надел темно-синий костюм, белую рубашку и галстук.
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