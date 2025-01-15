В одной лодке с королем: отец Меган Маркл сделал странное заявление о Чарльзе III

Меган Маркл с 2018 года не общается со своим отцом Томасом Марклом, а он тем временем не упускает возможности обсудить личную жизнь дочери с прессой.

В беседе с журналистами Mail on Sunday Томас Маркл недавно заявил, что считает, его дочь Меган должна была остаться со своим первым мужем (им был режиссер Тревор Энгельсон), а еще высказался о том, что находится с королем Великобритании Чарльзом III "в одной лодке".

Меган, напомним, перестала общаться с отцом незадолго до ее свадьбы с принцем Гарри. А причиной послужило то, что Томас сотрудничал с папарацци и согласился за деньги на постановочную фотосессию накануне свадебной церемонии дочери. По словам Меган они с Гарри просили Томаса не поступать так и предлагали не общаться с репортерами, но господин Маркл поступил иначе.

Свадьба Меган Маркл и принца Гарри / Фото: Associated Press

Считается, что именно этот шаг разрушил отношения отца и дочери, которые впоследствии ухудшились после того, как в прессу просочились отрывки из письма Меган отцу.

В интервью Daily Mail Томас рассказал, что он хотел бы увидеться с дочерью и своими внуками – Арчи и Лилибет, с которыми никогда не встречался. Он сказал, что в этом вопросе он находится "в одной лодке с королем", поскольку считается, что 76-летний монарх также имеет ограниченные отношения с внуками, видевшись с ними лишь несколько раз.

"Я никогда не был любителем дней рождения, но я знаю, что единственный человек, которого я больше всего хочу слышать, Меган, не выйдет на связь. Я бы с удовольствием встретился со своими внуками, но на данном этапе мне было бы достаточно фотографии. У них есть два дедушки, которые хотят их видеть, один из которых — король Англии. Я никогда в свои 80 лет не думал, что окажусь в одной лодке с королем", - заявил Томас накануне своего 80-летия в прошлом году.

Гарри и Меган живут в Америке, но король Чарльз, как говорят, поддерживает отношения с младшим сыном, хотя и неохотно с ним встречается в те редкие визиты принца в Лондон.

Меган Маркл и принц Гарри в Лондоне / Фото: Associated Press

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