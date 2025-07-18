В офисном стиле: принцесса Елизавета в деловом образе появилась на стажировке в Брюсселе

Принцесса Елизавета / © Getty Images

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В мае 2024 года стало известно, что старшая дочь короля Филиппа и королевы Матильды пройдет двухлетний курс обучения в магистратуре Гарвардского университета в Бостоне.

Спустя год обучения принцесса Елизавета вернулась в Брюссель, где прошла стажировку в независимом исследовательском центре. Дворец поделился в Instagram подробностями и фотографиями наследницы.

© Instagram Бельгийской королевской семьи

«Последний день стажировки у принцессы Елизаветы! 👋

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В течение семи недель она работала в команде Bruegel, независимого исследовательского центра в Брюсселе, специализирующегося на исследованиях (европейской) экономической политики. Эта добровольная стажировка была частью ее магистерской программы по государственному управлению и политике в Гарвардском университете», — говорится в сообщении.

© Instagram Бельгийской королевской семьи

На фотографиях мы можем увидеть принцессу Елизавету в луке офисного стиля. На ней белая рубашка и брюки, туфли на каблуках, на шее золотая цепочка с кулоном в виде сердца, а в ушах цветочные серьги-висюльки. 23-летняя герцогиня Брабантская сосредоточена на рабочем процессе.

© Instagram Бельгийской королевской семьи

Ранее, напомним, ее отец король Филипп сделал публичное заявление, сообщив, когда планирует отречься от престола в пользу своей дочери.