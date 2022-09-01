В окружении близких: королева Рания показала, как праздновала 52-летие

Вчера королева Рания отпраздновала 52-летие. По этому случаю был опубликован новый семейный снимок на странице Ее Величества в Instagram.

Рания запечатлена в кругу своей большой семьи. Она запечатлена по центру, одета в синюю рубашку с вышивкой и горчичные брюки с высоким поясом. Укладка и макияж королевы, как всегда, безупречны.

"Мое сердце полно! Не могу и мечтать о лучшем способе отпраздновать, чем со всеми моими близкими вокруг меня", - написала в подписи под фото королева Рания.

В семье Рании и короля Абдаллы II этим летом произошло несколько радостных событий. Сначала о помолвке объявила старшая дочь пары – принцесса Иман, а через некоторое время и старший сын королевской четы – кронпринц Хусейн.

На снимке Рании также запечатлена и ее будущая невестка Раджва. Кстати, на днях стало известно, что свадьбу старшего сына планируют сыграть следующим летом.

Королева Рания со старшим сыном принцем Хусейном и его невестой / Фото: Instagram королевы Рании

Читайте также: