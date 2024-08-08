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В окружении близких: принцесса Елизавета на трибунах Олимпиады в Париже

В окружении близких: принцесса Елизавета на трибунах Олимпиады в Париже

Принцесса Елизавета / Фото: Getty Images

Дети бельгийской королевской семьи посетили Олимпийские игры в Париже.

Наследница престола принцесса Елизавета, его младшая сестра принцесса Элеонора и двое братьев – принц Эммануэль и принц Габриэль были запечатлены на трибунах Олимпиады в Париже, когда наблюдали за соревнованиями по тяжелой атлетике среди женщин до 49 кг на Олимпийских играх 2024.

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22-летняя принцесса была одета в футболку-поло с логотипом бельгийской олимпийской сборной и в широкие песочные штаны. Ее волосы были распущены, на голове были солнцезащитные очки, а в ушах серьги-висюльки.

Принцесса Елизавета / © Getty Images
Принцесса Елизавета / Фото: Getty Images

Напомним, ранее мы рассказывали, почему украинская прыгунья Ярослава Магучих отдыхала в спальнике во время Олимпиады в Париже.

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