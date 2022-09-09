В окружении близких: стало известно, кто был рядом с Елизаветой II в момент ее смерти

Королева Великобритании Елизавета II скончалась 8 сентября. Она мирно ушла, а рядом с ней были родные и близкие.

96-летний монарх находилась у себя в постели в замке Балморал, Ее Величество окружали принц Чарльз (а ныне король Чарльз III) и его сестра принцесса Анна.

Принц Чарльз и принцесса Анна / Фото: Getty Images

Другие дети королевы - принц Эдвард и принц Эндрю - прибыли вскоре после этого с принцем Уильямом. Также сообщалось, что принц Гарри прибыл отдельно, его жены Меган вместе с ним не было.

Герцогиня Кембриджская также осталась в Виндзоре вместе с детьми – принцем Джорджем, принцессой Шарлоттой и принцем Луи. У детей вчера был первый учебный день в новой школе.

У британской королевской семьи уже давно стало традицией уходить из жизни дома в окружении близких. Балморал был особенным для королевы, которая однажды назвала замок "мой дорогой рай в горах", - пишет Hello!

Королева Елизавета II с детьми Чарльзом и Анной в замке Балморал / Фото: Associated Press

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Каждый год с августа по октябрь Ее Величество проводила в своем доме в Абердиншире летние каникулы, часто приглашая членов своей семьи присоединиться к ней. Замок Балморал находится в распоряжении британской королевской семье с 1852 года и расположен среди акров красивой сельской местности.

В настоящее время идет подготовка к похоронам королевы, которые состоятся в Вестминстерском аббатстве в Лондоне и в которых, вероятно, примут участие все члены королевской семьи, а также члены других европейских королевских домов.

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