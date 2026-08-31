В окружении детей и внуков: норвежская королевская семья поделилась теплыми фото с Харальдом V

Король Харальд V с внуками

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«Король Харальд очень любил детей и проводил много времени со своей семьей и внуками. Он часто выражал гордость за своих детей и внуков» — написано в подписи под подборкой теплых и душевных снимков.

Король Харальд V с внуками

«Я никогда не думал, что стану таким же сумасшедшим, как все остальные бабушки и дедушки, но я им стал», — сказал король Харальд после рождения своих первых двух внуков.

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Король Харальд V с детьми

У короля пятеро внуков — дети нынешнего короля Хокона VIII и королевы Метте-Марит — кронпринцесса Ингрид Александра и принц Сверре Магнус, а также дети дочери принцессы Марты Луизы — Мод, Леа и Эмма.

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Король Харальд V и королева Соня с внуками

Напомним, ранее мы рассказывали, какой титул после смерти короля получила его невестка кронпринцесса Метте-Марит.

Король Харальд V и королева Соня с детьми и внуками

Королева Соня и король Харальд V с детьми

Король Харальд V и кронпринцесса Ингрид Александра

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