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В окружении детей и внуков: норвежская королевская семья поделилась теплыми фото с Харальдом V
Норвежская королевская семья поделилась еще одной серией фотографий с покойным королем Харальда V.
«Король Харальд очень любил детей и проводил много времени со своей семьей и внуками. Он часто выражал гордость за своих детей и внуков» — написано в подписи под подборкой теплых и душевных снимков.
«Я никогда не думал, что стану таким же сумасшедшим, как все остальные бабушки и дедушки, но я им стал», — сказал король Харальд после рождения своих первых двух внуков.
У короля пятеро внуков — дети нынешнего короля Хокона VIII и королевы Метте-Марит — кронпринцесса Ингрид Александра и принц Сверре Магнус, а также дети дочери принцессы Марты Луизы — Мод, Леа и Эмма.
Напомним, ранее мы рассказывали, какой титул после смерти короля получила его невестка кронпринцесса Метте-Марит.