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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
105
Время на прочтение
1 мин

В окружении детей и внуков: норвежская королевская семья поделилась теплыми фото с Харальдом V

Норвежская королевская семья поделилась еще одной серией фотографий с покойным королем Харальда V.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Король Харальд V с внуками

Король Харальд V с внуками

«Король Харальд очень любил детей и проводил много времени со своей семьей и внуками. Он часто выражал гордость за своих детей и внуков» — написано в подписи под подборкой теплых и душевных снимков.

Король Харальд V с внуками

Король Харальд V с внуками

«Я никогда не думал, что стану таким же сумасшедшим, как все остальные бабушки и дедушки, но я им стал», — сказал король Харальд после рождения своих первых двух внуков.

Король Харальд V с детьми

Король Харальд V с детьми

У короля пятеро внуков — дети нынешнего короля Хокона VIII и королевы Метте-Марит — кронпринцесса Ингрид Александра и принц Сверре Магнус, а также дети дочери принцессы Марты Луизы — Мод, Леа и Эмма.

Король Харальд V и королева Соня с внуками

Король Харальд V и королева Соня с внуками

Напомним, ранее мы рассказывали, какой титул после смерти короля получила его невестка кронпринцесса Метте-Марит.

Король Харальд V и королева Соня с детьми и внуками

Король Харальд V и королева Соня с детьми и внуками

Королева Соня и король Харальд V с детьми

Королева Соня и король Харальд V с детьми

Король Харальд V и кронпринцесса Ингрид Александра

Король Харальд V и кронпринцесса Ингрид Александра

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