В окружении дочерей: Сара Йоркская поделилась трогательным фото после коронации

Со дня коронации короля Чарльза III прошло больше недели, а члены британской королевской семьи продолжают делиться снимками с этого исторического мероприятия.

Сара Йоркская не получила приглашение на коронацию (так как не является членом семьи, ведь она в разводе с принцем Эндрю), но зато посетила коронационный концерт вместе со своими дочерьми – принцессами Беатрис и Евгенией.

"В прошлые выходные на концерте Coronation с моими девочками. ❤️ Мне так повезло, что меня пригласили на концерт и волшебные представления. Наслаждаться всем этим вместе было такой честью, и я глубоко благодарна", - написала Сара в своем блоге в Instagram и опубликовала фото с дочками.

Сара надела в этот день черный блейзер, подчеркнув поясом талию и что-то красное снизу. Ее рыжие волосы были распущены и немного накручены кудрями, а на лице был макияж в натуральных оттенках.

Про образы принцессы Беатрис и принцессы Евгении на концерте в Виндзоре мы вам уже рассказывали ранее.

Принцесса Беатрис / Фото: Associated Press

Напомним, саму коронацию Сара смотрела по телевизору и говорила, что понимает, почему ее не пригласили на коронацию в Вестминстерском аббатство. Также герцогиня заявляла, что счастлива посмотреть коронацию именно таким образом, за чашкой чая. Ах, как это по-английски.

Принцесса Евгения с сестрой Беатрис на большом обеде в честь коронации в Чалфонт-Сент-Джайлс / Фото: Associated Press

Читайте также: