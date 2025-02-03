В окружении подруг: Меган Маркл заметили на дне рождения голливудской актрисы

Джессика поделилась в своем Instagram видео с необычной церемонии, чтобы наполнится энергией, которую подруги устроили для именинницы.

"Новолуние – время для новых стартов, установления намерений и призыв к новым возможностям - и эта ночь была именно этой. Мы соединили, проявили, выпустили то, что больше не служат нам, и постучали в нашу силу и самую высокую вибрацию", - написала в подписи к ролику Альба.

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В видеоролике видно и герцогиню Сассекскую, сидящую на церемонии среди гостей.

Керри Вашинготон поблагодарила своих подруг за устроенный для нее праздник и призвала подписчиков сделать пожертвование после разрушительных пожаров в организацию @altadenagirls, помогающей молодым девушкам "восстановить историческое сообщество, нуждающееся в нашей любви". Это именно та организация, в которую Меган Маркл лично приезжала и привозила пожертвования.

Джессика Альба и Меган Маркл на заднем фоне / Фото: Инстагарам Джессика Альба

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