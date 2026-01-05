В окружении всех внуков: королева Сильвия и король Карл Густав поделились милым семейным фото

Король Карл Густав и королева Сильвия / © Шведская королевская семья/Instagram

На фотографии, которая была сделала в Солидене — летней резиденции шведских монархов, Его Величество король и Ее Величество королева запечатлены со всеми своими детьми и внуками. В подписи к фото значится:

«Летом члены королевской семьи собрались перед театром в Соллидене».

Шведская королевская семья / © Шведская королевская семья/Instagram

У Сильвии и Карла Филиппа девятеро внуков — это дети их троих собственных детей — кронпринцессы Виктории (принц Оскар и принцесса Эстель), принца Карла Филиппа (сыновья Александр, Габриэль, Джулиан и дочь Инес), а также принцессы Мадлен (сын Николас и дочери Леонор и Адриенн).

Напомним, накануне Рождества королева Сильвия также показывала, как со всеми своими внуками по традиции украшала елки во дворце. Особенно всех очаровала ее самая младшая внучка — принцесса Инес.