В окружении звезд: король Чарльз III посетил прием в Сент-Джеймсском дворце

Король Чарльз, Мерил Стрип, Кейт Уинслет / © Associated Press

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Мерил Стрип, Дэвид Бекхэм, Кейт Уинслет и другие известные британцы присутствовали 12 июня на церемонии вручения наград King’s Foundation Awards в честь 35-й годовщины The King’s Foundation в Сент-Джеймсском дворце в Лондоне.

На мероприятии чествовали работу студентов, преподавателей, выпускников и партнеров, которые внесли вклад в работу фонда в различных секторах, таких как устойчивое развитие, навыки традиционного наследия и экологическое образование.

Мерил Стрип, Дэвид Бекхэм, Кейт Уинслет / © Associated Press

Среди 200 гостей были актрисы Мерил Стрип и Кейт Уинслет, футболист Дэвид Бекхэм, который стал послом Фонда короля в 2024 году и многие другие гости.

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Благотворительная организация сообщила, что за 35 лет своего существования она обучила более 115 000 студентов традиционным ремеслам и экологическому образованию, приняла более 2,5 миллионов посетителей в своих британских филиалах и оказала положительное влияние на жизни более 500 000 человек посредством устойчивого городского планирования, сообщает королевский дворец.

Король Чарльз III, Мерил Стрип и Кейт Уинслет / © Associated Press

Король появился на приеме в любимом темно-синем костюме в полоску, белой рубашке и с галстуком в принт. Дэвид Бекхэм был в черном костюме, голубой рубашке и с серым галстуком. Кейт Уинслет облачилась в классический белый брючный костюм, а Мерил Стрип надела платье в цветочный принт.

Кейт Уинслет / © Associated Press

Напомним, в этот же день монарх выпустил экстренное сообщение в Instagram.

Король Чарльз III и его гости в Сент-Джеймсском дворце / © Associated Press