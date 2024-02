В оливково-зеленом платье: Меган Маркл с мужем Гарри посетила торжественный ужин

В пятницу Меган и Гарри посетили ужин One Year to Go в конференц-центре Ванкувера в рамках празднования обратного отсчета "Игр непокоренных".

Мероприятие ознаменовало завершение визита принца Гарри и Меган Маркл. На ужине герцогиня Сассекская появилась оливково-зеленом платье с открытыми плечами от Gretaconstantine (бренд поделился фотографией на своей странице в Instagram). Меган собрала волосы в пучок и дополнила наряд лаконичным колье на шее и серьгами. Принц Гарри был в черном костюме.

Перед ужином герцог и герцогиня Сассекские провели неделю, посещая Зимний тренировочный лагерь, где команды со всего мира познакомились с новыми зимними видами спорта, которые будут представлены на "Играх непокоренных" в следующем году. В дополнение к предыдущим видам спорта, соревнования 2025 года впервые будут включать в себя горные лыжи, сноуборд, биатлон, лыжный спорт, скелетон и керлинг на колясках.

Меган Маркл и Луисана Лопилато / Фото: Getty Images

Меган и Гарри в Канаде / Фото: Getty Images

Принц Гарри и Меган Маркл / Фото: Getty Images

Напомним, также пара посетила один канадский ресторан, а его шеф-повар поделился впечатлением от визита супругов.

