В оливковом брючном костюме: сольный выход бельгийской принцессы Елизаветы

Ее Королевское Высочество нанесла визит в детскую больницу принцессы Елизаветы в Генте. Она пообщалась с пациентами и персоналом.

Принцесса Елизавета / Фото: Getty Images

Принцесса Елизавета приехала на мероприятие в прозрачной водолазке, поверх которой был удлиненный оливковый жакет с боковыми пуговицами и брюки-клеш, которые она дополнила остроносыми ботинками на каблуках.

Девушка распустила русые волосы и расчесала их по пробору, сделала легкий дневной макияж и надела золотые серьги.

Принцесса Елизавета / Фото: Getty Images

А днем ранее принцесса Елизавета вместе со своей семьей появилась на приеме, организованном для ста представителей общественности во время праздничного сезона в Королевском дворце в Брюсселе. Туда принцесса приехала в синем платье-миди от Reiss, серьгах Carolina Herrera и в остроносой обуви.

Бельгийская королевская семья / Фото: Getty Images

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