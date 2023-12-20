В оливковом брючном костюме: сольный выход бельгийской принцессы Елизаветы

Принцесса Елизавета бельгийская исполняла сегодня свои королевские обязанности.
Ее Королевское Высочество нанесла визит в детскую больницу принцессы Елизаветы в Генте. Она пообщалась с пациентами и персоналом.
Принцесса Елизавета приехала на мероприятие в прозрачной водолазке, поверх которой был удлиненный оливковый жакет с боковыми пуговицами и брюки-клеш, которые она дополнила остроносыми ботинками на каблуках.
Девушка распустила русые волосы и расчесала их по пробору, сделала легкий дневной макияж и надела золотые серьги.
А днем ранее принцесса Елизавета вместе со своей семьей появилась на приеме, организованном для ста представителей общественности во время праздничного сезона в Королевском дворце в Брюсселе. Туда принцесса приехала в синем платье-миди от Reiss, серьгах Carolina Herrera и в остроносой обуви.
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