В оливковом костюме и с серьгами в виде сердец: королева Сильвия вышла в свет с мужем

Королева Сильвия и король Карл Густав / © Getty Images

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Король Карл XVI Густав и королева Сильвия прибыли с визитом в больницу Каролинского университета в Сольне, недалеко от Стокгольма.

Королева была одета в оливковый брючный костюм, коричневую накидку с бахромой набросила на плечи, а обута была в белые кроссовки. Сильвия дополнила свой образ цветастым платком на шее, сделала красивую укладку и макияж с розовой помадой на губах, а в уши надела миниатюрные серьги в виде сердец. Также у нее было несколько золотых браслетов на запястьях и колец на пальцах.

Королева Сильвия и король Карл Густав / © Getty Images

Король Карл Густав надел темно-синий костюм в полоску, белую рубашку и синий галстук в принт. Он был обут в черные кожаные туфли, с золотым перстнем на пальце и в очках.

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Недавно, напомним, монарх отпраздновал 79-летие и королевский дворец Швеции делился фотографиями, как проходило празднования дня рождения короля.

Король Карл Густав и королева Сильвия / © Шведская королевская семья/Instagram