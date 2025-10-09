В оливковом костюме от Victoria Beckham: принцесса Кейт повторила образ на встрече с детьми и их родителями

Принцесса Уэльская Кейт / © Getty Images

Реклама

Ее Высочество принцесса Кейт посетила программу Home-Start Oxford, чтобы встретиться с волонтерами и семьями, которые используют анимационные фильмы Королевского фонда Центра раннего детства, запущенные этим летом. Кейт принимала активное участие в создании сериала, призванного помочь тем, кто работает с семьями и опекунами, понять важнейшую роль социального и эмоционального развития.

Во время запуска проекта принцесса Уэльская была чрезвычайно увлечена этим проектом, который она рассматривает как ключевой шаг в своей работе по повышению осведомленности о важности развития ребенка в ранние годы.

Принцесса Уэльская Кейт / © Getty Images

Сегодня у Кейт была возможность своими глазами увидела, как фильмы помогают родителям и детям строить крепкие отношения и преодолевать трудности раннего детства.

Реклама

Она также пообщалась с семьями о том, какое влияние на их жизнь оказала программа Home-Start, предоставляющая бесплатную и конфиденциальную поддержку семьям с маленькими детьми, пишет Express.

Принцесса Уэльская Кейт / © Getty Images

Принцесса Уэльская появилась на мероприятии сегодня в оливковом брючном костюме от Victoria Beckham и видимо не просто так. Скорее всего, таким образом принцесса решила оказать поддержку дизайнеру Виктории Бекхэм, которая посетила премьеру фильма о себе вместе со своей семьей.

Этот же костюм Кэтрин носила на вручении премии королевы Елизаветы II British Fashion Council British Design за британский дизайн в лондонской студии 180 Studios в мае этого года. Только тогда она сочетала его с белой блузой с рюшами, а сегодня с топом в тон и кофейными туфлями-лодочками из кожи. Образ Кейт дополнила подвеской Gold Midnight Moon от британского ювелирного бренда Daniella Drape с инициалами ее детей и золотыми серьгами-каплями с камнями. Ее роскошные волосы были уложены традиционно волнами, а на лице был макияж. Кэтрин буквально сияла, общаясь с мамами и их детьми.