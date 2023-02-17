В оливковом пальто и с забавной сумкой в руках: Амелия Виндзор на Лондонской неделе моды

27-летняя леди Амелия, которая была названа "самой красивой королевской особой". Девушка посетила показ Bora Aksu во время Недели моды в Лондоне и пришла на шоу в розовом платье с кружевами на подоле от этого же дизайнера и оливковом стеганом пальто с большими накладными карманами. Под цвет пальто Амелия подобрала также носки и обула черные лоферы от Miu Miu.

Образ британка дополнила милой розовой сумкой в виде домика на цепочке, надела несколько золотых колец на пальцы и золотую цепь на шею. Макияж на ее лице был минималистичным, а волосы распущены.

Леди Амелия Виндзор / Фото: Getty Images

В прошлый свой выход Амелия Виндзор посещала ужин в честь 10-летия AERIN Beauty в баре Harry's Bar в Лондоне. В тот раз знаменитость надела черный жилет от Reformation за 175 долларов, сочетала она его с прямыми брюками и грубыми черными ботинками. А в руках держала ярко-розовую сумку от Samoe Samoe. Розовый цвет сумок - похоже, любимый у Амелии.

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