В оливковом пальто и в компании стильного мужа: Зара Тиндалл приехала на скачки

Ее дочь Зара Тиндалл приехала на скачки вместе с мужем Майком Тиндаллом. Сегодня Зара одета в пальто с поясом на талии оливкового оттенка, высокие замшевые сапоги на каблуках и рубашку в принт, а на голове у нее шляпа. Также Тиндалл держит в руках черную сумку на ремешке-цепочке, ее волосы распущены и красиво уложены локонами, в макияже она подчеркнула глаза и розовым блеском губы, а из украшений надела золотые серьги.

Майк был в песочном костюме-тройке в клетку, белой рубашке и с синим галстуком в принт. Муж Зары был в головном уборе и обут в замшевые туфли.

Зара и Майк Тиндалл в Челтнеме / Фото: Getty Images

Принцесса Анна выбрала для выхода в свет точно такое же пальто, которое носила в прошлом году на Челтнемском фестивале. Она славится своей любовью к лошадям и была первым членом британской королевской семьи, принявшим участие в Олимпийских играх в троеборье в 1976 году.

Принцесса Анна / Фото: Getty Images

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